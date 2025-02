L’asilo dove i bimbi vanno sugli sci

Gote rosse, cappellini in testa, sorriso stampato in faccia e…via che si scivola. Alla pista di fondo di Cunardo i bimbi della Scuola Materna di Ghirla sono dei veri habituè. Arrivano con le loro tutine da sci e gli scarponi già ai piedi e per un paio d’ore non devono pensare ad altro che a divertirsi sulla neve. A guidare la banda di mini-sciatori c’è la maestra Elia, che è sia maestra della Scuola Materna che colei che porta i piccoli sugli sci (nonché figlia del presidente dello Sci Club di Cunardo e mamma di Luca, vice campione italiano e maestro di sci di fondo).

Durante le settimane invernali, quando la pista è innevata, mezzani e grandi non vedono l’ora di iniziare il corso di sci che li vede, nel giro di una lezione, già avventurarsi con spavalderia su e giù per il tracciato. Un piede dietro l’altro, gli sci che scivolano nei binari tracciati della pista e i sorrisi che si allargano assieme alle braccia in discesa. Un’esperienza all’aria aperta, valorizzando un’offerta eccellente del territorio, qual è la pista da fondo di Cunardo che ogni anno viene aperta grazie alla passione all’impegno dei membri dello Sci Club. Che quest’anno ha ospitato 9 scuole della provincia per un totale di 400 fra bambini e ragazzi.

Il tutto è reso possibile anche dal lavoro in team con la collega maestra Giorgia, che nel mentre resta in asilo ad occuparsi dei più piccoli coadiuvata da Mara, una delle tante figure volontarie che ogni giorno arricchiscono la squadra che si prende cura dei bimbi. Sempre supportata attivamente dal CDA. Anche per loro non mancano le avventure sulla neve, quando questa cade dal cielo e imbianca il giardino.

Il progetto si inserisce dentro la più ampia filosofia che contraddistingue la Scuola Materna di Ghirla, improntata ad una educazione che fa del movimento e dell’aria aperta due dei suoi cardini. Durante tutto l’anno scolastico i bambini vivono infatti quotidianamente (meteo permettendo) la scoperta della natura e delle stagioni, con esperienze dirette sul territorio.

Correre a piedi nudi in un pratone in primavera, osservare stupiti (e ben coperti, s’intende!) la brina che ricopre le foglie e rende tutto magicamente ghiacciato ai primi freddi, giocare con l’acqua in costume da bagno d’estate. Non sono solo “cose divertenti” da fare coi piccoli, ma una pedagogia che fa dell’esperienza il cardine dell’insegnamento. Anziché colorare una scheda che spiega cosa è l’autunno, a Ghirla i bambini lo vivono ogni giorno con piccole passeggiate e corse nelle foglie. E così per le altre stagioni.

E ora che la neve va via? Ecco arrivare il corso di psicomotricità guidato da Eleonora Speroni, le ore in giardino a far travasi, le rotolate nel prato dietro la struttura. Il tutto sempre parallelamente a tante attività “indoor” che si svolgono durante l’anno, anche differenziate in base alla fascia d’età. Non manca il pregrafismo per i grandi che l’anno prossimo si avventureranno nel mondo delle elementari, così come un corso di disegno dal vivo grazie alla partecipazione dell’artista Mara Cantamesse.

Si viaggia poi tanto coi libri, con tante letture quotidiane sul tappetone, e si lavora sulle emozioni. Questo ultimo tema molto importante oggi, per le maestre, in un periodo storico in cui si nota spesso che i bambini fanno fatica a “sentirsi sentiti” e dare un nome a ciò che provano. A guidarli in questo viaggio, per quest’anno, il mago di Oz e le sue figure simboliche capaci di incarnare Paura, Corraggio, Amicizia.

Un asilo che fa anche del numero il suo punto di forza, non potendo accogliere più di una ventina di bambini in tutta la struttura, al momento vede 15 iscritti seguiti sempre da almeno due adulti contemporaneamente. Un vantaggio sia per l’offerta formativa che consente di seguire meglio i bambini, che per la circolazione dei virus, tema quanto mai caro ai genitori che sanno cosa vuol dire avere i bimbi perennemente ammalati.

“Mio figlio è felicissimo ora, e noi con lui. Finalmente un asilo dove può sfogare tutte le sue energie e da cui torna a casa contento, stanco e non nervoso! Con tante cose da raccontare sulle avventure nel prato, sulle storie che ha ascoltato”, racconta un papà.

E gli fa eco una mamma: “Sono alla terza figlia all’asilo di Ghirla, che ho sempre scelto perchè è un passaggio ideale tra la casa e il resto del mondo. Le mie bimbe si sono sempre sentite accolte, in un ambiente che gli ha consentito di muovere, in un ambiente a loro misura, i primi passi nel mondo”.