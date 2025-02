Sei varesotti in azzurro per il ritiro di Piediluco

Ha preso il via lunedì 10 febbraio il secondo raduno stagionale della Nazionale di canottaggio in programma al centro federale di Piediluco, e come è ormai consuetudine tra gli atleti in azzurro è presente una folta rappresentanza targata Varese.

Il nuovo direttore tecnico, Antonio Colamonici, ha chiamato in tutto 39 atleti, effettuando qualche variazione rispetto al primo raduno e provando sia figure più esperte sia qualche giovane di talento.

Nel gruppo sono sei i portacolori della “Contea dei Laghi”, capitanati dal vicecampione olimpico Gabriel Soares (foto in alto). L’italo-brasiliano che vive a Besozzo, argento a Parigi nel doppio leggero, è tesserato per la Marina Militare al pari di Davide Verità, 24enne di Angera a sua volta reduce dalle ultime Olimpiadi e rappresentante anche della Canottieri Monate.

Conferma azzurra anche per Alice e Giovanni Codato, sorella e fratello (21 anni lei, 25 lui) residenti a Oggiona Santo Stefano. I fratelli Codato sono entrambi in forze alle Fiamme Oro e, in doppio tesseramento, alla Canottieri Gavirate.

A proposito della società rossoblu, anche gli ultimi due varesotti della lista appartengono al sodalizio presieduto da Giorgio Ongania. Il primo è una conferma, perché il 24enne Paolo Covini ha già una buona esperienza con il body della nazionale assoluta. La seconda invece è una novità a questi livelli: la 19enne Aurora Spirito, di Caravate (due ori europei e un argento mondiale under 19), si sta mettendo alla prova anche a livello assoluto.

Il raduno di Piediluco proseguirà sino a domenica 23 febbraio e serve come prima parte della preparazione verso la stagione internazionale. Il primo grande appuntamento con la nuova Italia di Colamonici (richiamato in patria dal nuovo presidente federale, Davide Tizzano, dopo gli ottimi risultati con la Romania) sarà quindi con gli Europei di Plovdiv, in Bulgaria, tra il 29 maggio e il 1° giugno.