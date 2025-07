Si avvicinano i Mondiali di Cina, sei varesotti al raduno azzurro di Piediluco

Terminata con ottimi riscontri la prima parte di stagione che ha compreso gli Europei assoluti e la tappa di Coppa del Mondo a Varese (l’Italia non ha partecipato a quella di Lucerna), la nazionale di canottaggio ha ora iniziato il cammino di preparazione per l’appuntamento clou del 2025, i Mondiali di Shangai (21-28 settembre).

Il dt azzurro Antonio Colamonici ha convocato 34 atleti per un raduno nel centro federale di Piediluco che si terrà tra il 22 luglio e il 10 agosto: un elenco in cui non mancano, come di consueto, le “punte di diamante” del remo della provincia di Varese.

Anzitutto del gruppo faranno parte i tre medagliati di Varese, Gabriel Soares e i fratelli Alice e Giovanni Codato. L’italo-brasiliano di Besozzo è già una certezza anche a livello senior (fino al 2024 era nei pesi leggeri) ed è uno specialista del doppio insieme a Niels Torre, una barca che quindi sarà attesa in Cina in una gara in cui ci saranno tutti i rivali a livello planetario.

I Mondiali saranno un bell’esame anche per il giovane due senza femminile di Alice Codato e Laura Meriano, reduci da una primavera eccellente (oro in coppa, argento europeo cui si aggiunge il bronzo nell’otto…). La poliziotta di Oggiona con Santo Stefano – doppio tesseramento con la Canottieri Gavirate ha solo 21 anni, la compagna di barca ne ha 25 ma è in pratica entrata ora nel proprio quadriennio olimpico. Il potenziale è alto e andrà verificato con il passare delle settimane in vista di Shangai.

Anche Giovanni Codato viene dal doppio utilizzo sul due senza e sull’otto: nella barca corta rema con Nunzio Di Colandrea mentre sull’ammiraglia dovrebbe trovarsi in equipaggio con un altro portacolori di Gavirate, il 22enne ternano Francesco Pallozzi, a sua volta convocato per Piediluco.

La società del presidente Giorgio Ongania manderà al ritiro azzurro anche il 23enne Edoardo Caramaschi cui Colamonici sta facendo fare una certa esperienza a livello assoluto. L’elenco dei convocati della “Contea dei Laghi” si chiude con l’ennesima presenza di Davide Verità, 24enne di Angera tesserato per la Marina Militare e per la Canottieri Monate. Ormai un veterano (ricordiamo che ha gareggiato alle Olimpiadi di Parigi) seppur ancora di giovane età.