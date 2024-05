La Canottieri Arolo festeggia i suoi Azzurri

Nelle realtà sportive di paese mandare un atleta in Nazionale rappresenta un grande risultato. Figuriamoci se gli atleti chiamati in azzurro sono due: è il caso della Canottieri Arolo che ha preso parte al meeting nazionale di Piediluco e festeggiato la doppia convocazione dei gemelli Andrea e Marco Frigo. (foto Pagliaricci/Canottaggio.org)

I due giovani canottieri del Lago Maggiore, allenati da Marco Fattoretto, hanno vinto il doppio under 19 nelle regate selettive organizzate in vista degli Europei di categoria, in programma l’1 e 2 giugno sul bacino di Kruszwica, in Polonia.

Il doppio dell’Arolo si è qualificato agevolmente per la finale e ha vinto con un margine di 2″ la propria regata guadagnando così il pass per la trasferta internazionale con addosso il body dell’Italia. Il giorno precedente i due portacolori dell’Arolo avevano gareggiato nel singolo arrivando nella finale a otto, ottenendo un quarto (Andrea) e un ottavo posto (Marco).

In finale a Piediluco è arrivato anche un altro giovane talento di Arolo, Daniel Bodini, che alla prima esperienza in un meeting nazionale ha sfiorato il podio sul 4 di coppia under 17 a bordo di una barca mista con Germignaga, Menaggio e Retica.