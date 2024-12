“La Federazione sosterrà Varese”: dal nuovo presidente Tizzano l’assist per la Schiranna

L’avvicendamento ai vertici della Federcanottaggio non cambierà l’importanza assunta dal bacino della Schiranna negli ambiti remieri nazionali e internazionali. Davide Tizzano, 56 anni, due ori olimpici in carriera, ha vinto le elezioni ai danni di un’altra leggenda come Giuseppe Abbagnale e tra i primi interventi da presidente ha confermato la fiducia nel lavoro svolto a Varese.

Tizzano ha rilasciato una dichiarazione a margine dell’assegnazione dei Campionati del Mondo Master del 2027, anno in cui la Schiranna sperava di ottenere i Mondiali assoluti (andati però a Lucerna). La rassegna dedicata agli “amatori” resta comunque un appuntamento rilevante, più in ambito turistico che sportivo e sarà ugualmente un modo per Varese Rowing di proporre un grande evento remiero in occasione dei 100 anni di attività della Canottieri Varese.

«In questi ultimi anni, a partire dalla World Rowing Coach Conference 2011 (la riunione che portò in città gli allenatori di canottaggio di tutto il mondo ndr), Varese è diventata una realtà sempre più apprezzata in campo internazionale – spiega Tizzano – per le sue qualità organizzative, per l’energia dei volontari, per il sostegno di qualificati partner e, soprattutto, per l’impegno delle istituzioni locali e nazionali, determinante soprattutto nel rinnovo delle strutture».

Il neo presidente, anche a nome del nuovo consiglio federale, prosegue: «La FIC sarà, sempre più, parte attiva nel sostegno a Varese, soprattutto nello sviluppo dei rapporti internazionali con WorldRowing e con le Federazioni remiere di tutto il mondo».

In occasione del suo insediamento, Tizzano ha inoltre comunicato la decisione di cambiare il direttore tecnico della Nazionale (e, a caduta, una serie di altre figure). Il dt uscente, Francesco Cattaneo, lascerà l’incarico a favore di Antonio Colamonaci che torna quindi in Italia dopo un’eccezionale periodo alla guida della Romania. Colamonici, che ha vinto negli ultimi due anni il premio di “Coach of the Year” di World Rowing, ha trascinato il canottaggio rumeno a vincere due ori e tre argenti alle ultime olimpiadi di Parigi.