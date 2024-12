A Varese i Mondiali Master di canottaggio 2027

Una piccola e parziale rivincita per Varese, il suo lago e il movimento remiero: alla Schiranna si svolgeranno i Mondiali Master di canottaggio 2027. L’assegnazione a poche settimane dalla scelta di Lucerna per i mondiali (leggi qui), proprio a discapito della Città Giardino.

I Mondiali Master rappresentano in ogni caso un importante riconoscimento per il territorio e una opportunità di mostrare, ancora una volta, la capacità di Varese nell’organizzare eventi di altissimo livello nel mondo remiero.

«Siamo entusiasti e profondamente onorati di poter ospitare i Mondiali Master di Canottaggio 2027 – dichiara Davide Galimberti, sindaco di Varese e Presidente del Comitato Organizzatore -. Questa assegnazione è il frutto di anni di impegno per promuovere lo sport del canottaggio e per rendere il Lago di Varese un punto di riferimento internazionale per gli eventi remieri e rappresenterà ancora una volta linfa vitale per il turismo nella nostra Città e nella nostra Provincia. Non vediamo l’ora di accogliere atleti e appassionati da tutto il mondo in una cornice che è unica per bellezza e ospitalità».

I Mondiali Master del 2027, come detto, saranno l’ennesima vetrina per il territorio varesino, che negli ultimi ann ha ospitato i Campionati Europei, i Mondiali Under 19 e Under 23 oltre a diverse tappe della Coppa del Mondo. Già nel 2013 la Schiranna ha ospitato l’evento master, un appuntamento di grande prestigio che ogni anno richiama migliaia di atleti, tecnici e accompagnatori da ogni parte del mondo. La competizione non è solo un momento sportivo di alto livello, ma anche un’occasione per celebrare i valori dello sport, promuovere il turismo e generare un impatto economico positivo per l’intero territorio.

«L’assegnazione dei Mondiali Master 2027 a Varese conferma il valore del nostro impegno e della collaborazione tra istituzioni, volontari e partner locali. Questo riconoscimento ci riempie di orgoglio e ci permetterà di organizzare un evento unico che andrà a cadere proprio nell’anno del Centenario della Canottieri Varese – aggiunge il Direttore Generale Pierpaolo Frattini -. Ringraziamo World Rowing e World Rowing Master Commission per la fiducia accordataci e garantiamo fin d’ora che lavoreremo con determinazione per offrire un evento indimenticabile».

I numeri saranno importanti: in previsione dovrebbero essere oltre 5000 gli atleti che da tutto il mondo arriveranno per partecipare alle gare e che potranno generare fino a 100.000 pernottamenti in una settimana di competizioni.

Il Comitato Organizzatore desidera ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo importante risultato e invita la comunità a unirsi nello spirito di accoglienza e partecipazione che caratterizza da sempre Varese.