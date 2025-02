Seicento accessi all’hotspot infettivilogico di Cassano Magnago

Il picco influenzale è ormai imminente. Nell’ultima decade di gennaio la Lombardia è entrata nella fascia di alta intensità.

I dati sono in crescita e il tasso di incidenza supera i 18,26 casi ogni 1000 assistiti. Peggio tra i bambini piccoli ( 0- 5 anni) dove si toccano i 43,3 casi ogni 1000.

600 accessi all’hotspot infettivologico di Cassano Magnago

L’aumento dei contagio ha visto una crescita dell’’attività dell’hotspot infettiologico della Casa di Comunità di Cassano Magnago: mentre tra il 18 dicembre ( primo giorno di attività) e l’8 gennaio i casi registrati erano stati 121, nelle ultime tre settimane si sono raggiunti i 600 accessi.

Il direttore sociosanitario dell’Asst valle Olona John Tremamondo conferma l’importanza del progetto: « Un ambulatorio “hub” promosso dalla Regione e gestito dalla nostra Asst nella Casa di Comunità di Cassano per dare supporto negli orari notturni (dalle 20 alle 24), nei giorni lavorativi e in orario diurno (8-20) il sabato, la domenica e nelle festività/prefestività, quando i medici di base non sono operativi, facendo così filtro rispetto agli accessi impropri in pronto soccorso.

Grazie all’attivazione degli hotspot, che stanno operando in modo puntuale ed efficace, stiamo fornendo un contributo significativo nella riduzione del sovrafflusso nei Pronto Soccorso».

Nel periodo natalizio i 3 PS aziendali avevano comunque registrato una crescita di accessi dell’11%.

«I nostri ambulatori hotspot – ha proseguito il DSS – stanno supportando la gestione dei pazienti in un momento critico, proprio nella settimana di picco massimo dell’influenza per contagiosità. Questo modello di assistenza territoriale si sta rivelando essenziale per garantire risposte tempestive e alleggerire la pressione sulle strutture ospedaliere fermo restando che la prevenzione con la vaccinazione, offerta gratuitamente a tutti, resta l’arma migliore. E non è mai tardi».

Si vaccina un italiano ogni 5 e tra le fasce più a rischio 1 su 2

Recentemente i dati della campagna vaccinale evidenziano una certa disaffezione verso questo strumento di prevenzione, l’unico a tutela soprattutto dei soggetti fragili: nonostante la gratuità si vaccina un italiano su 5 nella popolazione generale e uno su due tra le fasce a rischio, anziani, grandi anziani e immunodepressi.

Agli hotspot si accede su indicazione della guardia medica al nr 116117

Si ricorda all’utenza che gli hotpost non sono ambulatori ad accesso libero, ma si viene indirizzati dopo una valutazione telefonica da parte degli operatori del 116.117, il numero unico della Continuità assistenziale gestito da Areu.

Ricordiamo che:

A Cassano l’HotSpot influenzale è attivo nella Casa della Comunità dalle ore 20:00 alle 24:00, 7 giorni su 7

All’ospedale di Busto Arsizio nell’area ambulatori al primo piano è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00, con accesso libero, dedicato a pazienti con patologie respiratorie di grado lieve ma si accede solo su indicazione della guardia medica che risponde al numero unico 116117, gestito da AREU.