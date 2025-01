Attività in crescita nei tre pronto soccorso di Busto, Gallarate e Saronno: quasi 120.000 gli accessi nel 2024

Quasi 120.000 accessi: il 2024 ha visto un aumento di attività nei tre pronto soccorso dell’Asst Valle Olona. Nel 2023 erano stati 115.693 mentre nel 2024 sono state prese in carico 119.942 richieste.

Pronto soccorso di Busto Arsizio

Sono stati 56.405 gli accessi al pronto soccorso di Busto Arsizio nell’arco del 2024. Rispetto all’anno precedente sono in aumento: nel 2023 erano stati 54.003.

Anche nell’anno che si è appena concluso, il PS del Circolo è quello che ha sostenuto la maggior attività all’interno dell’Asst Valle Olona.

6192 le persone che hanno avuto bisogno di essere ricoverati dopo l’accesso al PS, mentre 45611 sono stati quelli dimessi subito ( 80,86%). Ma ci sono stati anche 425 degenti trasferiti, mentre la percentuale dei deceduti è meno dell’1%: lo 0,26%. Una volta in PS, 3364 persone se ne sono andate senza essere visitate e 456 hanno rifiutato il ricovero.

Sugli oltre 56.000 accessi, 761 erano casi in emergenza e 5939 in urgenza. Meno di un terzo ha presentato patologie con urgenza differibile ( 27,94%). I codici verdi sono stati 30527 ( il 54,12%) e quali bianchi 3314 ( il 5,88%).

Pronto soccorso di Gallarate

Anche il PS dell’ospedale di Gallarate ha registrato un incremento di accessi: erano stati 34821 nel 2023 saliti a 36167 lo scorso anno.

Più di tre casi su 4 sono terminati con le dimissioni ( il 76,23%) mentre i ricoverati sono stati 2890, i trasferiti 1474 e gli abbandoni 3534. Oltre 350 persone hanno rifiutato il ricovero. In un anno, i decessi in PS sono stati 160.

Le emergenze sono state l’1,17% del totale ( in calo rispetto al 2023) , le urgenze il 10,71% ( due anni fa erano state il 14,48%) . I casi con urgenza differibile 10.254 ( il 28,35%) i codici minori il 51,16% mentre codici bianchi sono stati 3800 ( 8,29%).

Pronto soccorso di Saronno

In aumento, infine, l’attività del PS di Saronno cresciuto dai 26.869 casi del 2023 ai 27370 del 2024. Il 75,7% degli accessi si è concluso con le dimissioni mentre i ricoveri sono stati 3039 (l’11%), e i trasferiti 195 ( 0,71%). Sono stati in 163 a rifiutare il ricovero e in 3079 ad abbandonare il PS senza essere visitato. In un anno in PS sono decedute 130 persone.

I casi arrivati in emergenza sono stati 560 ( il 2,05%) e quelli urgenti 2626 ( il 9,6%). Le urgenze differibili sono state 6199 ( 22,6%) e i codici minori 15.565 ( il 56,9%). 2380, infine, i codici bianchi ( l’8,7%).