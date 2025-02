Seminari di Comunicazione Nonviolenta allo Spazio Kabum di Varese

Doppio appuntamento sulla Comunicazione Nonviolenta allo Spazio Kabum di Varese. Si parte domenica 23 febbraio, dalle 10 alle 17, con un seminario introduttivo alla Comunicazione Nonviolenta, per iniziare ad apprenderne i principi e le pratiche di base, seguito poi il 23 marzo da un approfondimento intitolato “La Rabbia la voglio dire tutta!”

Il primo appuntamento è adatto a tutte le persone interessate. Per accedere al secondo incontro di approfondimento è invece necessario aver già svolto un percorso introduttivo (quello del 23 febbraio o uno simile), oppure aver letto il libro “Le parole sono finestre oppure muri di M.Rosenberg.

LA COMUNICAZIONE NONVIOLENTA – CNV

La Comunicazione Empatica o Comunicazione Nonviolenta (CNV) di Marshall Rosenberg è un approccio alla comunicazione che promuove la comprensione e la collaborazione tra le persone. «Stimola l’emersione dell’autenticità e dei bisogni profondi che stanno alla base dei nostri comportamenti e ci insegna ad ascoltare l’altro veramente, senza perderci nelle nostre reazioni. Così facendo possiamo ridurre al minimo l’aggressività e la violenza verbale senza rinunciare ad esprimere ciò che per noi è importante e alimentare una connessione empatica in cui è possibile dire anche “le cose difficilli” con maggiore chiarezza ed efficacia», spiega Damiano Petitti, pedagogista, coach e formatore, conduttore di entrambe le iniziative.

La CNV è un approccio alla comunicazione che facilita le relazioni sul lavoro e a scuola ma che fornisce strumenti per migliorare anche i rapporti personali, con amici e parenti, in quanto promuove la completa espressione di sé e l’ascolto profondo.

SEMINARIO SULLA CNV DEL 23 FEBBRAIO

«Partiremo dai “casi reali” di situazione personali o lavorative a cui si sarebbe voluto rispondere in maniera più efficace o non conflittuale e cercheremo di trasformare quelle comunicazioni secondo l’approccio della CNV – aggiunge Petitti – Ci concentreremo sull’importanza di formulare osservazioni concrete e specifiche senza giudizi, di concentrarsi sui fatti osservabili, evitando interpretazioni o valutazioni».

I partecipanti saranno accompagnati a riconoscere i sentimenti che li animano e come questi guidano i propri comportamenti e le proprie reazioni per poi capire insieme come ognuno di questi è legato ad uno o più bisogni e che scoprirli e definirli aiuta ad essere più consapevoli e a farsi comprendere meglio.

«Infine capiremo come fare delle richieste chiare e concrete per migliorare quel che non ci piace nelle situazioni specifiche e nelle relazioni che ci riguardano – spiega il conduttore – Nella seconda parte del workshop affronteremo invece come ricevere e tradurre in linguaggio CNV le comunicazioni che ci arrivano, e come leggere tra le righe i sentimenti e i bisogni nascosti anche dietro le parole più aggressive».

Spazio Kabum è in via Guicciardini 114, a Varese.

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 20 febbraio al 338 8851782 (Damiano).

L’evento si terrà al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.