Uboldo e Castellanza piangono Alessandro Colombo, autore e giornalista di razza

Un grande dispiacere e tanta incredulità in tutto il Saronnese, a Castellanza e un po’ in tutta la provincia di Varese alla notizia, giunta nel pomeriggio come un fulmine a ciel sereno, della morte improvvisa del giornalista Alessandro Colombo.

Alessandro Colombo, 62 anni, aveva attraversato molti mondi, da quello della comunicazione soprattutto, a quello della politica – era stato candidato sindaco ad Uboldo – fino alla più recente passione, quella per il teatro. Solo pochi giorni fa aveva portato il suo spettacolo sugli anni giovanili di Gianni Rodari “a casa”, nella sua Uboldo. E domenica pomeriggio aveva presentato il libro da cui aveva tratto lo spettacolo, a Castiglione Olona.

Negli oltre trent’anni di carriera a Castellanza come addetto stampa aveva affiancato numerosi sindaci, guadagnando la stima di tutti e arrivando a ricoprire anche il ruolo di segretario comunale nel primo mandato del sindaco Cerini.

Il legame con Castellanza era testimoniato anche dell’emozione con cui Colombo attendeva lo spettacolo teatrale dedicato a Rodari che avrebbe portato in città a fine aprile: «Giocherò in casa allora, con l’Amministrazione comunale e i tanti amici che ho lì», diceva solo qualche giorno fa, entusiasta di come le presentazioni del suo libro e gli spettacoli correlati stessero suscitando interesse.

Tanti i messaggi di cordoglio che stanno giungendo sui social per una notizia a cui davvero si fa fatica a credere.

Alla famiglia e ai suoi cari, le più sentite condoglianze da parte della redazioni di VareseNews, SaronnoNews e LegnanoNews e dai tanti giornalisti che in questi anni avevano avuto modo di conoscerlo e apprezzarne la professionalità e le doti umane.