Il cordoglio del Comune di Castellanza per la scomparsa di Alessandro Colombo: “Uomo di Cultura che faceva cultura”

«Smarrimento e incredulità, unite a un grande dolore e al desiderio di esprimere innanzi tutto vicinanza alla famiglia per la perdita di una persona che fa parte della tua quotidianità e che improvvisamente, inspiegabilmente viene a mancare. Questo è quello che stiamo provando e vivendo in questi giorni, dentro le mura di Palazzo Brambilla». Inizia così il messaggio di cordoglio del vice sindaco reggente Cristina Borroni e dei dipendenti del Comune di Castellanza per l’improvvisa scomparsa di Alessandro Colombo:

«Il dott. Alessandro Colombo dipendente del comune di Castellanza dal 1 gennaio 1997, è sempre stato un prezioso collaboratore delle amministrazioni che nel tempo si sono succedute – così viene descritto -. Persona fidata, posata e discreta, ha sempre saputo adattarsi agli inevitabili cambiamenti che viveva in prima persona proprio per il suo ruolo di responsabile della comunicazione, settore strategico e delicato. Nel primo mandato del sindaco Cerini aveva accettato di portare avanti un doppio incarico, assumendosi anche l’onere dell’ufficio di segreteria del sindaco, a dimostrazione della sua disponibilità a mettersi al servizio dell’amministrazione e della città».

Un lavoro che ha svolto sempre con grande professionalità e disponibilità anche nei momenti più difficili, come quelli seguiti alla morte del sindaco Milella Cerini: «In questi mesi è stato un consigliere prezioso sui contenuti, sulle modalità, e sulle nuove forme di comunicazione. Ha saputo garantire all’amministrazione e a me personalmente il sostegno necessario in un periodo non facile” – dichiara il vice sindaco reggente Cristina Borroni -. La sua scomparsa proprio in un periodo in cui aveva ritrovato un rinnovato entusiasmo sia in campo lavorativo che nelle sue attività extra lavorative di scrittore e comunicatore, ci pone di fronte agli interrogativi più profondi, ai quali non sempre riusciamo umanamente a dare risposte, ma che ci devono vedere ancora di più impegnati a non sprecare neanche un briciolo del tempo che ci è concesso».

Anche i dipendenti del Comune di Castellanza partecipano sentitamente al dolore dei familiari per la scomparsa del caro Collega Alessandro Colombo. «Nel corso della sua lunga carriera, si è dedicato al lavoro con una carica vitale e una determinazione non comuni. Con la sua personalità esuberante e discreta al tempo stesso, ha portato negli uffici innovazione, efficienza affrontando con consapevole maturità le criticità che gli si ponevano dinanzi. La sua creatività era generosa e contagiosa. Curioso di tutto, ascoltava ciascuno con attenzione e dialogava sempre. Con ineguagliabile capacità metteva in contatto persone, associazioni, eventi. Le difficoltà e i travagli della vita non lo hanno risparmiato, ma la sua forza di volontà e la sua fiducia nella cultura gli hanno permesso di tenere accesa sempre la sua luce interiore e la sua limpidezza intellettuale. Alessandro era un uomo di cultura che faceva cultura»