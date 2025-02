Il cordoglio della Castellanzese per la scomparsa di Alessandro Colombo

Due città unite dal dolore: Uboldo e Castellanzese si sono strette in lutto per la morte di Alessandro Colombo. Anche la Castellanzese si unisce al cordoglio tramite un comunicato.

Il Presidente Alberto Affetti ha voluto ricordarlo con queste parole: «La scomparsa inaspettata di Alessandro Colombo mi lascia sgomento. Uomo cordiale, disponibile e mite. Figura identificabile con Palazzo Carminati Brambilla, tanto da avere un ruolo importante nella cura della comunicazione del Comune di Castellanza. Non più tardi di circa due settimane fa, ci siamo sentiti al telefono dove esprimeva, vista la sua età, di non ambire alla pensione, ma di continuare a lavorare, perché per lui il lavoro era vita. Il destino ha voluto che il Dott. Colombo, così lo chiamavo, iniziasse un’altra esperienza di vita; quella eterna. Amico dei nostri colori, sempre e positivo per la Castellanzese. Un immenso e caloroso abbraccio va alla moglie Antonella ed al figlio Alessio, nostro addetto stampa nelle prime due stagioni di Serie D. Buon viaggio Dott. Colombo».