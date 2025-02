Una rotonda d’amore per Varese

Camera Condominiale Varese anche oggi, venerdì 14 febbraio, ha ricordato il suo amore per Varese, quello che dà e quello che riceve.

La rotonda di Piazza Montegrappa, che l’associazione ha in gestione dallo scorso anno, ha accolto due cuori giganti e diversi palloncini che fanno da contorno allo spazio, che esprimono, nel giorno di San Valentino, l’affetto che la lega alla città.

“Esserci, per i nostri concittadini quando hanno bisogno di un supporto, esserci con i nostri amministratori certificati, esserci con i progetti di promozione sociale, questo ci lega con un filo rosso a Varese” le parole di Andrea Leta, Direttore Generale di Camera Condominiale Varese.

“Ed oggi vogliamo fare un ulteriore regalo alla nostra città, con l’esibizione dell’ artista Ermit, che suonerà dalla rotonda un Medley di canzoni d’Amore per avvolgere in un’ atmosfera romantica e gioiosa i ragazzi che usciranno dalle scuola, i lavoratori che andranno in pausa pranzo, così come i cittadini a passeggio.

Esserci, anche nei piccoli gesti, quelli che fanno nascere un sorriso. Questo è per noi avere un legame autentico con la città.

E questo è il nostro modo per augurare un Buona San Valentino a tutti!”