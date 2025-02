Vertenza Beko, incontro oggi al Mimit

Sesto incontro al Ministero delle imprese e del Made in Italy per la vertenza Beko. Dopo la timida apertura fatta dalla multinazionale turca nell’ultimo incontro a Roma. Beko avrebbe messo sul piatto 300 milioni di investimenti per l’Italia e un ridimensionamento degli esuberi. Il sindacato dei metalmeccanici ha bollato come “dimagrimento” e non come rilancio l’intervento della multinazionale turca.

L’incontro inizierà alle ore 12 e 30.