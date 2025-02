Il piano di Beko prevede di ridurre gli esuberi tra gli operai a Cassinetta. Ma restano i tagli agli impiegati

Meno esuberi in Beko, in tutta Italia e anche a Cassinetta. È la prospettiva emersa dal confronto a Roma, al ministero, tra i vertici Beko, il governo e i sindacati.

Secondo l’ultima mediazione, si parlerebbe di 678 esuberi in tutta Italia, contro i duemila annunciati nel 2024, con impatto soprattutto sugli impiegati. Per quanto riguarda lo stabilimento in provincia di Varese, quello appunto di Cassinetta di Biandronno, gli esuberi potrebbero scendere a 350 lavoratori dai 541 preventivati. Lo hanno comunicato i rappresentanti della multinazionale turca oggi pomeriggio, lunedì 10 febbraio, nel corso dell’ennesimo tavolo convocato al Mimit a Roma sulla vertenza che riguarda l’azienda attiva nel settore degli elettrodomestici.

Lo scorso 30 gennaio la multinazionale turca aveva dato alcuni segnali di apertura, annunciando che stava valutando un piano di investimenti di 300 milioni per l’Italia.

Al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella giornata di oggi lunedì 10 febbraio, l’azienda ha detto che l’obiettivo aziendale è quello di entrare nel vivo della discussione, in vista anche della direzione presa nello scorso incontro. Due sono i punti fondamentali richiamati dalla proprietà: da un lato che l’azienda continua ad accumulare perdite non sostenibili, dall’altra «la disponibilità aziendale a rivedere il piano a patto che sia profittevole».

Massimiliano Nobis (Fim Cisl) dice che l’investimento su prodotti di cento milioni su ben sette siti produttivi sono pochi: «È necessario un impegno maggiore per rilanciare i siti italiani».

Ancora più netto Gianluca Ficco (Uilm): «È un piano che non mette al sicuro, è difficile raggiungere un accordo con questa premessa. Nel caso chiediamo che venga applicata la golden power con le sanzioni previste».

I trecento milioni sarebbero così ripartiti: cento sul prodotto nuovi prodotti, soprattuto sul caldo e alcuni sul freddo (con Cassinetta centro di sviluppo europeo del caldo); cento su innovazione di processo, cento su ricerca sviluppo e innovazione

Uno dei punti più problematici – lato produzione – è la produzione del freddo a Cassinetta: la multinazionale sarebbe disposta a ridurre gli esuberi, ma in totale rimarrebbero appunto ben 350. La riorganizzazione dei turni passerebbe da una ridefinizione della produzione che si attesterebbe intorno ai 500mila pezzi l’anno.

Poi gli esuberi tra gli impiegati, a Cassinetta sono previsti 98 licenziamenti nel settore ricerca e sviluppo, ma poi ci sono altri tagli che rientrano nel computo della Divisione Italia e delle funzioni regionali (382 impiegati in totale).