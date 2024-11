Entro il 2025 Beko chiuderà gli stabilimenti di Comunanza e Siena. A Cassinetta taglierà i frigoriferi: 541 esuberi

Alla fine è successo quello che i lavoratori temevano: Beko Europe chiuderà entro la fine del 2025 i si ti Comunanza, in provincia di Ascoli Piceno, e Siena e taglierà la linea del freddo a Cassinetta di Biandronno in provincia di Varese. In totale i lavoratori in esubero saranno 1935. È quanto emerge dal tavolo di trattative al Mimit dove si sono incontrati i vertici della multinazionale turca e i sindacati dei metalmeccanici, Fiom, Fim e Uilm.

