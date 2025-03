A Busto Arsizio inizia la primavera degli eventi tra giocattoli, gelati, mercatini e mezzi storici

Con l’arrivo della primavera, inizia la stagione degli eventi all’aperto a Busto Arsizio: oggi la presentazione, con l’assessore al Marketing Matteo Sabba, di quelli in programma l’ultimo fine settimana del mese di marzo:«Sarà un weekend davvero ricco di iniziative pensate anche per vivacizzare la città e sostenere il mondo del commercio: l’idea è quella di dar vita a un centro commerciale naturale con eventi che possano portare le persone nelle vie e nelle piazze della città: abituiamoci a questa ricchezza perché sarà un anno pieno di eventi» – ha detto l’assessore.

GLI EVENTI IN PROGRAMMA

Mostra C’era una volta il giocattolo

Sabato 29 e domenica 30 marzo dalle 9.30 alle 18.00 la sala delle feste del Museo del Tessile ospiterà la mostra “C’era una volta il giocattolo” che porterà bambini e genitori a rivivere la magia dei giocattoli di una volta.

Un viaggio nel tempo che permetterà di ammirare più di 400 giocattoli, appartenenti al collezionista Antonio Raviele, che, con passione e dedizione, ha collezionato negli anni le più diverse tipologie di giochi, provenienti da tutto il mondo.

Una straordinaria raccolta e per condividere la magia dei giocattoli di un tempo.

L’evento è organizzato dal Distretto Urbano del Commercio di Busto Arsizio in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Si tratta di un’anticipazione dell’evento Busto Vintage che il 17 maggio porterà in centro un luna park d’epoca per far capire a bambini e ragazzi come ci si divertiva una volta.

Ingresso libero e gratuito

Benvenuta Primavera

Domenica 30 marzo in via Montello dalle 10 alle 18 si terrà la quinta edizione di “Benvenuta Primavera”, evento organizzato dal Moto Club Bustese con la gelateria e caffetteria C’era una volta e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

In programma l’esposizione di moto e auto d’epoca e mercatini con musica.

Protagonista quest’anno la F1 e come sempre la beneficenza: sarà ospite la onlus di Clay Regazzoni con il presidente Giacomo Tansin e, a sorpresa, altri protagonisti del mondo delle corse.

MERCATINI

Nell’ultimo fine settimana di marzo non mancherà l’opportunità di visitare e fare shopping in alcuni dei mercatini previsti in città.

Dal 28 al 30 marzo arriveranno in piazza santa Maria le bancarelle del Festival delle tradizioni italiane, insieme a quelle del mercato contadino di Slow food che si posizioneranno in via Bramante, per una domenica all’insegna delle produzioni Made in Italy.

Domenica 30 marzo riparte anche la stagione dei mercati del Consorzio degli Ambulanti dell’Insubria con il mercato di viale Alfieri e, come ogni ultima domenica del mese, tornano in via Fratelli d’Italia, via Pozzi e piazza Garibaldi i banchi del mercato dell’antiquariato.

Tutti questi appuntamenti con i mercati sono compresi in un pieghevole che comprende un totale di una quarantina di eventi previsti per tutto il 2025: sullo stesso pieghevole sono riportate inoltre le occasioni di aggregazione e incontro offerte dalle feste di quartiere e patronali.

Nell’opuscolo ci sono anche le proposte di mercatini occasionali specializzati e di eventi di street food, raccolte dall’Amministrazione in seguito a un bando allo scopo di offrire proposte diversificate sia per l’originalità dei prodotti, che per la collocazione degli eventi.

I mercatini che riempiono le vie e le piazze cittadine nel corso dell’anno rappresentano un elemento di attrattività per il territorio e un’occasione di valorizzazione degli spazi in cui si svolgono, oltre ad essere sempre apprezzati da coloro che sono alla ricerca di prodotti particolari.

Academy degli eventi

Un appuntamento dedicato a chi ha sempre sognato di lavorare nel mondo degli eventi.

Una giornata di formazione gratuita per entrare in questo mondo promossa dal Distretto urbano del Commercio e patrocinata dall’Amministrazione Comunale, in programma il 30 marzo, in collaborazione con l’agenzia Marchetti Eventi, nella sala gemella del Museo del Tessile dalle 10 alle 18.

Un’opportunità unica per imparare dai professionisti del settore, scoprire le dinamiche di organizzazione e gestione eventi, e acquisire competenze pratiche per avviare una carriera nel mondo degli eventi.

E’ inclusa una parte pratica di intrattenimento che si terrà dalle 16 alle 18, rivolta ai bambini che visiteranno la mostra del giocattolo d’epoca che sarà allestita nella sala delle feste. Per partecipare è necessario prenotarsi inviando una mail a staff@marchettieventi.it o chiamando il numero 3892158686.