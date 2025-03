A Castiglione Olona si celebra il 600° anniversario della consacrazione della Collegiata

La Collegiata di Castiglione Olona celebra un evento storico: il 600° anniversario della sua consacrazione, avvenuta il 25 marzo 1425, con la dedicazione alla Vergine e ai santi Stefano e Lorenzo.

Questo importante traguardo segna la conclusione delle celebrazioni del Sesto Centenario, un ciclo di iniziative che hanno accompagnato la memoria della chiesa, eretta su progetto dei fratelli Giovanni, Pietro e Alberto Solari, sotto la direzione del cardinale Branda Castiglioni.

Le manifestazioni si concluderanno con un evento speciale domenica 23 marzo, alle 18, anticipato rispetto alla data canonica per favorire una maggiore partecipazione. La Messa sarà presieduta dal cardinale Francesco Coccopalmerio, figura di spicco della Chiesa, molto legato alla nostra provincia.

«l Cardinale Coccopalmerio ha avuto un legame profondo con il territorio, avendo studiato nel seminario di Venegono e nel Liceo Statale di Busto Arsizio – ricorda l’arciprete di Castiglione Olona, don Ambrogio Cortesi – E’ stato ordinato sacerdote dal cardinale Montini nel 1962e oltre alla sua carriera ecclesiastica e accademica, il cardinale Coccopalmerio ha ricoperto ruoli di rilievo in Vaticano, dove nel 2007 è stato nominato presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi da papa Benedetto XVI, e nel 2012 è stato creato cardinale. Importante per la comunità di Castiglione Olona, Coccopalmerio ha anche presieduto l’ultima Santa Messa in Collegiata nel 2013.

Il cardinale Francesco Coccopalmerio]

A rendere ancor più solenne l’occasione, la Messa sarà accompagnata dal canto della corale parrocchiale Santa Cecilia e dalle note del Corpo Filarmonico Santa Cecilia di Castiglione Olona, eredi della tradizione musicale che affonda le radici nel Cardinale Branda Castiglioni. L’accesso alla Messa è libero e gratuito, senza necessità di prenotazione.

La scelta della data è altrettanto significativa. «Il 25 marzo è la solennità dell’Annunciazione del Signore – spiega don Ambrogio Cortesi – ed è stata scelta per avviare la vita liturgica della Collegiata, data simbolica che rappresenta l’inizio di un nuovo tempo per i cristiani. In molte città storiche, come Firenze, il 25 marzo segnava anche l’inizio dell’anno civile. Questo giorno, vicino all’equinozio di primavera, portava con sé numerosi significati positivi, tra cui l’arrivo della luce che vince l’oscurità, il risveglio della natura e il ritorno delle attività agricole e edilizie».

In occasione di questa ricorrenza, il Museo della Collegiata offrirà visite guidate speciali. Martedì 25 marzo, alle 10.30 e alle 15.30, si terrà la visita a tema “L’Annunciazione nell’arte di Castiglione Olona. In un battito d’ali dal borgo al battistero”. Un itinerario condotto da Laura Marazzi, che partirà dalla Chiesa di Villa, passando per la Collegiata, il Battistero e il Museo, alla scoperta delle diverse rappresentazioni artistiche dell’Annunciazione, un tema ricorrente nell’arte di Castiglione Olona.

La quota di partecipazione per la visita è di 10 euro a persona (ingresso e visita), e la prenotazione è obbligatoria scrivendo a didattica@museocollegiata.it. Il ritrovo per la visita sarà presso la Chiesa di Villa (Piazza Garibaldi), da dove avrà inizio il percorso.

Alle 18 dello stesso giorno, don Ambrogio Cortesi celebrerà una Messa per commemorare i 600 anni dalla dedicazione della Collegiata, evento che si inserisce nel contesto liturgico dell’Annunciazione. L’accesso alla Messa è, come per tutte le celebrazioni, libero e gratuito.

La Collegiata di Castiglione Olona, con questo anniversario, non solo celebra il suo passato storico, ma rinnova il legame profondo con la comunità e il territorio, consolidando la propria funzione spirituale, culturale e sociale.

foto di Franco Canziani