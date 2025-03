A legnano la Sagra dei Pici e dei Cinghiali, un weekend per celebrare la tradizione culinaria toscana

Il 21 – 22 – 23 marzo 2025 alla contrada San Domenico di Legnano, in via Nino Bixio 6, è in programma un viaggio nei sapori autentici della Toscana con la Sagra dei Pici e dei Cinghiali. Un meraviglioso weekend per celebrare la tradizione culinaria toscana con un menu che mette in risalto due grandi protagonisti.

I pici, la tipica pasta fatta a mano, ruvida e porosa, perfetta per raccogliere i sughi più saporiti.

Il cinghiale, re indiscusso della cucina toscana, preparato secondo le ricette della tradizione per esaltarne tutto il gusto intenso e avvolgente. Un weekend dedicato ai sapori intensi e rustici della cucina toscana, con protagonisti due grandi classici: i pici e il cinghiale, preparati secondo la tradizione per regalare un’esperienza autentica.

Cosa rende speciale questo evento?

– Sapori autentici della tradizione toscana – Un menu studiato per offrire il meglio della cucina contadina, con ingredienti genuini e preparazioni fedeli alla tradizione.

– Esperienza completa e conviviale – Antipasti, primi e secondi ricchi di gusto, perfetti per un pranzo o una cena all’insegna della convivialità.

– Ambiente accogliente e al coperto – Perfetto per godersi le specialità senza preoccupazioni meteo.

– Take away per chi vuole portare a casa il gusto della Toscana – Un’opzione perfetta per chi desidera assaporare queste delizie anche nel comfort di casa.

Il menu

Antipasto toscano – 13 €

Finocchiona, salame di cinghiale, pecorino, crostino nero toscano e bruschetta con crema di carciofi.

Primi

Pici al ragù di cinghiale – 11 €

Pici ai porcini e tartufo – 12 €

Pasta al pomodoro – 8 €

Secondi

Bocconcini di cinghiale agli aromi con polenta – 15 €

Ribollita toscana – 10 €

Rosticciana (costine) di maiale – 13 €

Contorno

Patate al forno – 4 €

Dolci

Cantucci con vin santo – 5 €

Tiramisù – 5 €

Prenotazioni consigliatissime!

Posti limitati – solo servizio al tavolo

Compila il modulo online: https://forms.gle/vQJGQpiyRJBihXnp7

Oppure chiama o scrivi su WhatsApp: 349 5382384

Facciamo anche take away!

Orari:

Venerdì e sabato: 19.00 – 24.00

Domenica: 12.00 – 15.00 e 19.00 – 24.00

Evento al coperto!

Come raggiungerci?

Contrada San Domenico di Legnano (MI) – Via Nino Bixio 6

Vi aspettiamo per un weekend di gusto!