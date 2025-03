A8 Milano-Varese: chiusure notturne all’allacciamento della diramazione Gallarate-Gattico

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, nelle tre notti di martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 marzo, con orario 21-5, sarà chiuso, per chi proviene da Milano e da Varese, il ramo di immissione sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per chi proviene da Milano, anticipare l’uscita a Gallarate, al km 29+900, proseguire sulla viabilità ordinaria: SS33 del Sempione verso Somma Lombardo, SP26 e SP49 verso Besnate, per poi entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate. Chi supererà la stazione di Gallarate, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Varese, dove potrà uscire a Solbiate Arno, al km 35+700 percorrere la viabilità ordinaria: SP341 verso Jerago, SP26 e SP49 verso Besnate, per poi entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico a Besnate. Per chi proviene da Varese, anticipare l’uscita allo svincolo di Solbiate Arno, al km 35+700, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP26 e SP49 verso Besnate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate. Chi supererà lo svincolo di Solbiate Arno, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Milano, dove potrà uscire a Gallarate, al km 29+900, percorrere la viabilità ordinaria: SS33 del Sempione verso Somma Lombardo, SP26 e sulla SP49 in direzione Besnate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico a Besnate.