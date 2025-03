Alla piscina comunale di Varese una domenica all’insegna della tecnica subacquea

Si svolgerà domenica 09 marzo 2025 presso la Piscina Comunale di Varese il XVIII “Trofeo Massimiliano Escuriale”, gara di tecnica subacquea in cui si alternano tratti di apnea, utilizzo di bombole, attrezzatura ed esercizi vari.

Il percorso a tempo metterà in evidenza l’abilità nell’affrontare le varie difficoltà e l’acquaticità dei partecipanti. L’ingresso è libero, la gara inizierà alle 9.00 e si concluderà attorno alle 12 con la premiazione degli atleti presso la sede Territoriale di Casbeno in Via Milazzo, 35 al secondo piano.

Ci sarà Gianni Escuriale, padre di Massimiliano al quale è dedicata questa gara, entrambi appassionati di apnea. Gianni, membro della Federazione Italiana Attività Subacquee, eseguirà il percorso come atleta portando la propria squadra da Novara.

Nelle precedenti edizioni la Sezione Territoriale FIAS di Varese ha fatto il pieno di riconoscimenti, ottenendo successi sia nella classifica a squadre che in quella individuale.

Tutto lo Staff dell’organizzazione e le squadre di Varese sono fiduciosi, daranno sicuramente del filo da torcere ai concorrenti provenienti da altre Sezioni. Per la Sezione Territoriale Varesina e il circolo F.I.A.S. Varese A.s.d. si tratta di un importante appuntamento destinato a far conoscere meglio il gruppo subacqueo varesino.

Per ulteriori informazioni: info@fias.varese.it