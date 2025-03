Ancora un incidente in via Forze Armate a Gallarate, investito un ciclista di 13 anni

Ancora un incidente nella rotonda di via Forze Armate, un punto tristemente noto per la sua pericolosità. Questa mattina, giovedì 27 marzo, intorno alle 8, un ragazzino di 13 anni è stato investito mentre in bicicletta percorreva la via. Il giovane è stato soccorso dal personale medico e trasportato in codice giallo in ospedale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso e per gestire la viabilità. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma l’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale in quella zona.