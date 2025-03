Con 50 milioni di litri il Prosecco è il vino più acquistato in Italia nella Gdo

Il Prosecco è il vino più acquistato nel nostro Paese, con quasi 50 milioni di litri venduti e una crescita del 4,7%, seguito dal Lambrusco, che è anche il terzo vino più venduto a livello nazionale. Il livello nazionale, con oltre 15 milioni di litri, e dal Montepulciano, che si aggiudica il terzo posto nella classifica regionale. Al quarto posto, il Chianti, che è il secondo vino più acquistato in Italia, e al quinto la locale Bonarda. I dati sono dell’istituto di ricerca Circana che ha reso disponibili in anteprima alcuni dati dello studio “Circana per Vinitaly”.

Gli ultimi anni sono stati di grande sofferenza per il mercato del vino nella Gdo (Grande distribuzione organizzata), a causa degli effetti a lungo termine degli aumenti dei costi di produzione e dei loro riflessi sugli scaffali. Tuttavia, a partire dal 2023, l’andamento del mercato del vino, pur mantenendo il segno meno, ha cominciato a dare segni di miglioramento e nel 2025 potrebbe proseguire nella stessa direzione, grazie in parte al raffreddamento dei prezzi – da non intendere come riduzione – e al conseguente scenario di maggiore stabilità. Il tutto, al netto dei dazi minacciati dall’amministrazione Trump. Secondo Circana, il settore chiude il 2024 con un -1,3% a volume sull’anno precedente (fatta eccezione per lo spumante che sembra aver intrapreso un percorso diverso), in parte compensato da un +2,2% a valore.

Performance positiva per i vini in bottiglia a denominazione d’origine che registrano un +0,7%. Ai rosati il dato di crescita più significativo. Il costo medio per il vino a denominazione d’origine in bottiglia (Doc, Docg, Igt) è di 5,57 euro al litro, con un aumento medio del 2% sull’anno precedente, decisamente più contenuto rispetto al dato 2023, che aveva registrato aumenti superiori al 6%.