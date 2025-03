Cortisonici, il podcast “Indagini” incontra “Gangs of Milano”: sabato a Varese con Stefano Nazzi e Ciro Visco

Dopo il sold out della prima serata del festival Cortisonici, con la sfida “Pistole roventi” dedicata al cinema noir, stasera sabato 29 marzo il festival è al Cinema Nuovo con la serata esclusiva che ospita Stefano Nazzi. A seguire la proiezione in anteprima di un episodio di Gangs of Milano (Sky) introdotto dal regista Ciro Visco.

La serata “Notte Noir tra fiction e realtà” (prenotazione obbligatoria su EventBride) inizia alle 20.45 con un ospite davvero d’eccezione: Stefano Nazzi. Il suo podcast “Indagini” è da anni tra i più ascoltati in Italia, i suoi spettacoli teatrali fanno sold-out a ogni data.

A Cortisonici parlerà del libro “Canti di guerra. Conflitti, vendette, amori nella Milano degli anni Settanta”, offrendo al pubblico varesino uno spaccato di realtà intriso di atmosfere noir.

Il racconto reale si intreccerà con il racconto di finzione quando sul palco salirà Ciro Visco, regista varesino che ha firmato per Sky la serie Gangs of Milano. Il giornalista e il regista si confronteranno, incalzati dalle domande del critico e giornalista Mauro Gervasini sul terreno di confine tra realtà e costruzione cinematografica, un filo spesso sottilissimo che separa intrattenimento e orrore.

Al termine dell’incontro il regista Ciro Visco presenta “Bèn-Dàn” il sesto episodio della nuova stagione di Gangs of Milano – Le nuove storie del blocco (Sky).

