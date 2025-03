Esplosione alla Perfetti di Lainate, grossa colonna di fumo visibile a distanza

Squadre del Comando dei Vigili del Fuoco si stanno dirigendo verso lo Stabilimento Perfetti di Lainate in via Clerici 30 a seguito di una esplosione che sarebbe avvenuta in un magazzino interno alla famosa società produttrice di alimenti. Una densa colonna di fumo nero è già visibile a distanza di alcuni chilometri. Non abbiamo per ora altri elementi in attesa che le squadre provenienti in particolare dai vicino Distaccamento di Rho e Lainate effettuino i primi rilievi.

I mezzi del Comando di Milano inviati sul posto sono otto ed un altro mezzo provenienti dal vicino distaccamento di Saronno.