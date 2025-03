Il corso di disostruzione pediatrica fa il pieno a Morazzone

Grande successo per l’evento formativo sulla disostruzione pediatrica in Sala Mazzucchelli a Morazzone. L’incontro ha registrato la presenza di oltre 80 partecipanti tra nonni, genitori con passeggini e donne in gravidanza, dimostrando il forte interesse della comunità verso questo importante tema di sicurezza.

Durante la serata sono state illustrate le tecniche salvavita per intervenire in caso di soffocamento nei bambini, una delle principali cause di incidenti domestici nella prima infanzia. A tutti i partecipanti è stato rilasciato un attestato di partecipazione.

«Ringrazio tutti voi per la partecipazione, perché essere qui significa contribuire concretamente alla sicurezza dei nostri bambini. La disostruzione pediatrica non è solo una competenza tecnica, ma un gesto di amore e responsabilità. Saper intervenire in un momento critico può fare la differenza e salvare una vita» ha affermato la consigliera capogruppo Aurora Preleci.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai Comitati di Croce Rossa di Medio Verbano e Varese per il loro prezioso supporto nell’organizzazione dell’evento. Vista l’elevata affluenza, è in fase di organizzazione un nuovo incontro formativo.



Inoltre, come accennato durante la lezione informativa teorica, è possibile partecipare anche alla parte pratica della durata di tre ore che rilascerà un ulteriore attestato di partecipazione.

«Consigliamo vivamente a tutti di partecipare alla sessione pratica in quanto avrete la possibilità, oltre che di fare un ripasso di quanto già visto, di lavorare direttamente sul manichino per memorizzare le manovre da eseguire in caso di emergenza», sottolineano gli organizzatori.

Il costo previsto per la sessione pratica è di € 40,00 per una singola persona e di € 35,00 da due o più partecipanti dello stesso nucleo familiare.

Per ulteriori informazioni e per conoscere le date delle prossime sessioni che si svolgeranno presso la sede della Croce Rossa di Varese, è possibile scrivere all’indirizzo email: disostruzionepediatrica@crivarese.it o consultare il sito della Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese.