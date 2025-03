Incendio in un’abitazione di Vernate. Una persona intossicata

La Polizia cantonale comunica che questa notte poco prima della 1 è scoppiato un incendio, per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, in un’abitazione in via alla Valle a Vernate. In breve tempo le fiamme hanno interessato l’intero edificio. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Malcantone Ovest, i soccorritori della Croce Verde di Lugano nonché i pompieri di Caslano e i pompieri di Lugano, che hanno provveduto a domare le fiamme. Una persona presente nello stabile al momento del sinistro è stata sottoposta a controlli medici per una leggera intossicazione da fumo. L’abitazione ha riportato ingenti danni.