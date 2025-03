Incidente sul lavoro in un’officina di Cadrezzate, ferito un operaio

Grave infortunio sul lavoro nel pomeriggio di lunedì 24 marzo a Cadrezzate. Un operaio è rimasto schiacciato dal blocco del cambio di un camioncino sotto cui stava effettuando un intervento di manutenzione all’interno di un’officina situata in via Fermi, a pochi metri dal confine di Ispra, di fronte al centro di ricerca Jrc.

Le condizioni dell’uomo sono apparse serie fin da subito, tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso decollato da Como, che ha trasportato il ferito in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano. Nonostante la gravità dell’incidente, l’operaio non risulterebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso e un’ambulanza della Cva di Angera per prestare i primi soccorsi.