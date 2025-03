La 4^Luna, concerto tributo a Lucio Dalla all’Auditorium di Sant’Ambrogio

Appuntamento per venerdì 28 marzo con lo spettacolo live che si ispira, per la maggior parte, all’album DallAmeriCaruso

La 4a Luna è una band composta da musicisti che hanno deciso di omaggiare un grande della musica italiana: Lucio Dalla, ispirandosi, per la maggior parte dello show, all’album DallAmeriCaruso, disco registrato live nel 1986, curando nei minimi particolari suono, esecuzione ed arrangiamenti.

La band è composta da 5 elementi:

Paolo Barducco (voce): Professionista dal 1985 in varie formazioni e generi differenti, ha maturato una grande esperienza live nei locali e teatri, sia italiani che esteri.

Roberto Bassetti (tastiere e piano): Musicista, arrangiatore, turnista, vanta numerose collaborazioni con artisti italiani jazz, funky, pop, tra i quali: Patty Pravo, Albano, Ivan Cattaneo, con il quale si sta esibendo live in tour.

Alessandro Festa (chitarra e voce): Esperienza pluridecennale, professionista dal 1985, in Italia e all’estero. Ha collaborato con artisti italiani e internazionali come Glenn Hughes, Jeff Scott Soto, Battleroar ed altri. Attualmente è chitarrista della band di Ivan Cattaneo.

Roberto Pastori (basso e voce): Professionista dal 1990 per varie produzioni musicali che spaziano dalle big band ai musical, dal jazz al rock.

Fabio Ticozzelli (batteria e percussioni): Esperienza pluridecennale, professionista dal 1986, insegnante di batteria e percussioni, ha collaborato con vari artisti italiani.

Il progetto è realizzato da 5 amici con la stessa identica passione: rendere omaggio al grande Lucio Dalla, l’artista che attraverso il suo eccezionale talento artistico e musicale ha sapientemente mescolato, come in una delle ricette tipiche della sua terra, la tradizione musicale italiana con le sonorità tipiche di altri generi come il jazz o il pop d’avanguardia, dando gusto e profumo all’esperienza umana.

Lo spettacolo, della durata di 2 ore circa, comprende momenti musicali, racconti, aneddoti e video.

Per godervi a pieno questa esperienza andando indietro negli anni vi aspettiamo venerdì 28 marzo alle 21:00, all’Auditorium San Giovanni Bosco, in via Lazzaro Papi 7 a Varese, nel quartiere di Sant’Ambrogio.

Per prenotare i biglietti è possibile chiamare il numero 3241859174 oppure recandosi presso la biglietteria del Teatro il martedì, mercoledì e venerdì dalle 14:30 alle 18.30. È possibile comprare i biglietti la sera stessa ma consigliamo la prenotazione.

Vi aspettiamo numerosi!