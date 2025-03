La Solbiatese resta in vetta. Il Saronno perde ancora e cambia tutto

(Foto Letizia Elli da Facebook – ASD FBC Saronno 1910)

La Solbiatese vince ancora a si tiene stretta il primo posto nel Girone A di Eccellenza. I gol nella ripresa di Torraca e Mondoni permettono alla squadra di mister Vito Grieco di espugnare Lazzate e issarsi a quota 59 punti. A tre lunghezze resta il Pavia che passa 4-0 a Robbio, mentre in terza piazza balza la Caronnese che con i gol di Lofoco e Romeo ribalta il Mariano e fa suo il match di alta classifica.

Frena ancora la Rhodense che non va oltre l’1-1 contro la Lentatese, in caduta libera l’Fbc Saronno, sconfitto 1-0 in casa dalla Sestese con la rete di Scaglione a decidere la gara. In casa saronnese, dopo l’addio del direttore sportivo Andrea Cavallini, arrivano anche le dimissioni di mister Fiorenzo Roncari, che verrà sostituito fino al termine della stagione da Fabio Tibaldo, tecnico dell’under 18.

Pari senza reti tra Legnano e Cinisello (leggi qui), sconfitta dolorosa per la Vergiatese, sorpresa in casa 2-0 dal Casteggio. Un punto importante invece per l’Ispra che impatta 1-1 nel match salvezza di Meda; stesso finale anche tra Sedriano e Base 96.