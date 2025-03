L’ex asilo della Val Grande diventa una caserma dei carabinieri Forestali

È stato formalizzato martedì a Domodossola l’atto di cessione dello stabile denominato “asilo di Prata” al Demanio dello Stato. L’edificio, di proprietà dell’Associazione Amici di Prata, è stato donato con la finalità di destinarlo al reparto Carabinieri Parco nazionale Val Grande.

Lo stabile ha avuto nel tempo diverse funzioni: in passato scuola e asilo, negli ultimi anni è stato utilizzato come ambulatorio medico e per attività sociali a beneficio degli abitanti della frazione di Prata. Ora diventerà la sede del reparto Carabinieri, attualmente ospitato presso la sede del Parco a Villa Biraghi, a Vogogna.

Il comandante del reparto, tenente colonnello Andrea Baldi, ha espresso soddisfazione per l’operazione: “Ringrazio il Comando dell’Arma, il Ministero e il Parco Val Grande, che hanno sostenuto il progetto e gli hanno dato nuovo impulso dopo il primo stanziamento di fondi da parte del Ministero dell’Ambiente. Questa collaborazione tra Carabinieri, Ente Parco, Comune di Vogogna e Associazione Amici di Prata rafforza un rapporto di fiducia e servizio nei confronti dell’ambiente e della comunità locale.” Baldi ha poi voluto sottolineare la generosità dell’Associazione Amici di Prata e dei cittadini: “Il più grande ringraziamento va a loro, che hanno dimostrato un grande senso di comunità e riconoscenza per il servizio che stiamo cercando di offrire.”

Anche il presidente del Parco, Luigi Spadone, ha evidenziato il valore dell’iniziativa: “Recuperare un edificio come quello di Prata e restituirlo alla collettività sotto forma di un servizio essenziale come quello svolto dall’Arma dei Carabinieri è motivo di grande soddisfazione. La nuova sede permetterà al reparto di operare in una struttura più idonea, dotata anche di un ricovero per i mezzi. Contestualmente, libererà spazi a Villa Biraghi, che potranno essere destinati ad altri servizi del Parco.” Per garantire la continuità dei servizi sanitari nella frazione, il Comune di Vogogna ha già individuato una nuova sede per l’ambulatorio medico, sempre nella stessa zona di Prata