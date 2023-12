Vento forte, edifici scoperchiati nel Verbano Cusio Ossola

Due squadre dei vigili del fuoco di Domodossola e di Verbania con il supporto dell’autoscala stanno lavorando da questa mattina alle 7 nel Comune di Vogogna a causa del forte vento che ha scoperchiato un tetto di circa 200 metri quadrati di un fabbricato non abitato e alcune parti di copertura hanno provocato danni ad altri immobili nelle vicinanze.

Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso. Sul posto anche i tecnici del comune. Nella notte inoltre i vigili del fuoco sono intervenuti sulla ss 33 del Sempione per rimuovere gli alberi divelti che occupavano la sede stradale. Infine, i VVF sono intervenuti per un’auto che ha subito danni a causa di un albero caduto nel comune di Premosello.

Problemi anche in diverse altre zone del Piemonte: nel Torinese il tetto di un asilo è rimasto scoperchiato, con numerosi interventi anche nella provincia del capoluogo piemontese.