Vento a 90 orari sulla provincia di Varese: attenzione a tegole e piante

Cestini dell’umido volati via, turbini di foglie mosse da raffiche di vento che hanno spazzato la provincia raggiungendo sino i 90 chilometri orari.

Il vento favonio, vento da nord, previsto, è arrivato. E alle prime luci dell’alba di venerdì 22 dicembre si è vissuta un’insolita sensazione, col vento forte che già prima delle 7 soffiava impetuoso, ma caldo. Le temperature rilevate erano infatti molto elevate: a Gemonio, alle 6 di venerdì mentre il vento imperversava a 74 chilometri orari è stata rilevata la temperatura di 17 gradi.

Esattamente la previsione che fa per la giornata di venerdì il Centro geofisico prealpino: “Ben soleggiato e limpido. Ventoso da Nord sulle Prealpi, via via fino in pianura con rialzo termico per favonio. Lungo le Alpi molto nuvoloso, nevicate oltre 1500 m con accumuli irregolari a causa di venti tempestosi“.

Ma come sarà il lungo weekend che porterà, lunedì, al Natale? Sempre dall’Osservatorio: sabato “ben soleggiato e ancora ventilato da Nord fino in pianura. clima ancora molto mite per favonio. Lungo le creste della Valtellina ancora nuvole portate da forte vento da NW.“

Domenica: “Soleggiato, qualche passaggio di nubi medio alte o velature, più estese lungo le Alpi. Attenuazione del vento ma ancora mite per favonio. Massime tra 12/14°C”.

Lunedì, 25 dicembre, “soleggiato ma con possibile presenza di banchi nuvolosi o nebbie sulla pianura. Massime verso 10°C.“, idem per martedì.