Alberto Barcaro entra in consiglio provinciale. Eletto presidente della Commissione Bilancio

Alberto Barcaro rientra in consiglio provinciale. È avvenuto nel corso dell’ultima riunione martedì 4 marzo. Dopo l’uscita di Pierluigi Gilli, decaduto con le dimissioni del sindaco di Saronno Airoldi, i consiglieri hanno approvato all’unanimità l’ingresso del primo dei non eletti.

Un rientro che è suonato come una sorta di rivincita. Barcaro, infatti, era stato escluso dalla Lega dopo aver deciso di appoggiare la presidente di Marco Magrini.

Nell’ultima elezione non era passato ma le vicende saronnesi gli hanno permesso di rientrare. Nel primo discorso ha ringraziato quanti gli hanno espresso sostegno e ha dedicato qualche parola per togliersi i sassolini dalle scarpe. Un momento che attendeva dal 29 settembre scorso. Ha auspicato un impegno politico fatto di correttezza e lealtà evitando i giochi di potere, un impegno sulle idee e non sulle convenienze.

Barcaro è entrato nel gruppo “Provincia al Centro” salutato con favore Matteo Marchesi che lo ha subito proposto come presidente della Commissione Affari istituzionali e Bilancio ottenendo l’approvazione a maggioranza della sala.