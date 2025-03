“Orizzonti Paralleli”: la mostra di Gabriella Kuruvilla inaugura a Malpensa

(Foto di repertorio)

SEA Aeroporti di Milano, in collaborazione con la Galleria di Arte Moderna “Gli Eroici Furori“, invita il pubblico all’inaugurazione della mostra “Orizzonti paralleli” dell’artista Gabriella Kuruvilla. L’evento si terrà giovedì 27 marzo 2025 alle 11 presso il Terminal 1 dell’Aeroporto di Milano Malpensa.

La cerimonia di apertura vedrà la partecipazione di Diana De Marchi, Presidente della Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili del Comune di Milano, Rossella De Bartolomeo, Direttore Auditing e Presidente dell’Associazione NoiSea di SEA Aeroporti di Milano, Silvia Agliotti, Direttrice e fondatrice della galleria “Gli Eroici Furori”, e naturalmente l’artista Gabriella Kuruvilla, autrice del progetto espositivo.

L’iniziativa si inserisce nel progetto culturale di SEA Aeroporti di Milano, che trasforma gli spazi aeroportuali in luoghi di promozione artistica, offrendo ai viaggiatori e ai visitatori un’esperienza culturale durante il loro passaggio nello scalo internazionale. La mostra “Orizzonti paralleli” rappresenta un’occasione per avvicinare il grande pubblico all’arte contemporanea, portando le opere di Gabriella Kuruvilla, artista e scrittrice di origine italo-indiana, in uno spazio non convenzionale come quello aeroportuale.