Prorogati al 27 marzo i termini per l’ammissione ai percorsi di formazione e abilitazione all’insegnamento

L’Università degli Studi dell’Insubria ha pubblicato un decreto di rettifica e proroga relativo al bando per l’ammissione ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione all’insegnamento per le scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno accademico 2024-2025.

Il Decreto Ministeriale n. 256 del 19 marzo 2025 ha confermato l’accreditamento dei percorsi di formazione, mentre il Decreto Ministeriale n. 270 del 19 marzo 2025 ha stabilito la ripartizione dei posti disponibili.

Per il percorso di abilitazione all’Università dell’Insubria sono previsti: 200 posti per Italiano storia e geografia (A022), 49 per Geografia (A021), 50 per Lingue e culture straniere – Inglese (AB24), 20 per Fisica (A020), 20 per Matematica e fisica (A027), 20 per Matematica (A026), 60 per Scienze economico-aziendali (A045), 45 per Scienze giuridico-economiche (A046), 30 per Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (A025), 100 per Discipline letterarie (A012) e 50 per Scienze motorie (A048).