Rapinano una sala slot armati di pistola e martello: quattro arresti tra Nerviano, Pogliano e Rho

I Carabinieri della Stazione di Rho nella serata del 6 marzo hanno arrestato in quasi flagranza per concorso in rapina aggravata e porto d’armi e oggetti atti ad offendere quattro cittadini italiani, responsabili di un’efferata rapina a mano armata ai danni di una sala slot di Pessano con Bornago.

Durante la rapina due degli arrestati sono rimasti nell’auto utilizzata dal gruppo per arrivare sul posto facendo da “palo”, mentre gli altri due hanno fatto irruzione all’interno dell’esercizio commerciale mascherati ed armati di una pistola e di un martello: dopo aver danneggiato con una martellata la vetrata a protezione della cassa, hanno minacciato il proprietario facendosi consegnare l’incasso pari a circa 5mila euro, per poi scappare in auto in direzione di Rho.

Immediate le ricerche serrate dei Carabinieri: i militari, che nel corso delle indagini hanno acquisito gravi indizi di colpevolezza a carico di ciascuno dei quattro – hanno rintracciato tutti gli indagati, che dopo il colpo si era divisi, arrestandoli a Pogliano Milanese, Nerviano e Rho. Le perquisizioni hanno poi permesso di trovare e sequestrare ai componenti della banda la somma di denaro rubata, gli abiti e le armi usate durante la rapina – la pistola si è poi rivelata una pistola a salve priva di tappo rosso, mentre il martello si era spezzato quando i rapinatori avevano danneggiato la vetrata della cassa – e un coltello con 19 centimetri di lama. I quattro sono stati portati al carcere di San Vittore a Milano: per loro è scattata la custodia cautelare in carcere.