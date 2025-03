Varesina e Castellanzese contro Crema e Sangiuliano City per inseguire gli obiettivi

Domenica 30 marzo alle 15, scenderanno in campo le squadre del Girone B di Serie D per disputare le partite della trentatreesima giornata. Varesina e Castellanzese vanno a caccia di successi per alimentare gli obiettivi e i sogni nel corso di queste ultime sei partite. Le Fenici saranno impegnate sul campo del Crema per tenere il passo delle prime e per sfruttare gli scontri diretti tra alcune dirette concorrenti, mentre i neroverdi ospiteranno al “Provasi” il Sangiuliano City per una sfida salvezza delicatissima.

CREMA – VARESINA

Le Fenici dopo il roboante 5-2 contro il Ciliverghe vogliono continuare la rincorsa al primo posto. La vittoria di domenica scorsa ha permesso ai rossoblù di andare -3 dalla vetta, grazie al contemporaneo pareggio per 2-2 tra Folgore Caratese e Ospitaletto. La squadra di mister Marco Spilli è pronta ad affrontare le ultime sei partite, con un finale di campionato che si preannuncia al cardiopalma, perché la lotta per la Serie C è più aperta che mai, con cinque squadre in 4 punti. Per continuare il sogno, la Varesina andrà a Crema per cercare di fare bottino pieno, che permetterebbe di approfittare degli scontri diretti tra Ospitaletto e Desenzano e tra Casatese Merate e Pro Palazzolo. Dall’altra parte, c’è il Crema che sta vivendo un campionato tranquillo con 41 punti conquistati e cercherà di centrare dei risultati preziosi per chiudere il discorso salvezza il prima possibile. Al “Voltini” sarà interessante il testa a testa tra i due migliori attaccanti del Girone B, ovvero Akammadu, con 18 gol e Bertoli, con 23.

CASTELLANZESE – SANGIULIANO CITY

I neroverdi si apprestano ad affrontare un’altra sfida molto delicata in chiave salvezza, perché domenica in virtù delle vittorie di Vigasio e Nuova Sondrio, la salvezza diretta si è di nuovo allontanata (-4). A Castellanza è atteso il Sangiuliano City per uno scontro delicatissimo, con le due squadre distanziate da un solo punto, anche se la formazione milanese ha una partita da recuperare contro la Casatese Merate, che verrà disputata mercoledì 2 aprile. La squadra di mister Amedeo Mangone dovrà cercare di ottenere a tutti i costi i tre punti, che sarebbero un’importante benzina per affrontare le restanti cinque partite con la giusta determinazione. Per continuare ad alimentare le speranze per il mantenimento della categoria, la Castellanzese può contare sul bomber, Mario Chessa (14 gol), che sta attraversando un periodo importante, visto che segna da cinque partite consecutive.