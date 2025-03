Violento litigio in strada a Lavena Ponte Tresa: un ragazzo e una ragazza finiscono in ospedale

Una violenta lite è scoppiata nella serata di mercoledì 5 marzo in via Grumello, a Lavena Ponte Tresa, coinvolgendo un ragazzo di 19 anni e una ragazza di 17. L’alterco, nato per motivi ancora da chiarire, è rapidamente degenerato in un’aggressione fisica, costringendo all’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari.

Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Luino, che hanno cercato di riportare la calma e di ricostruire la dinamica dei fatti. Presenti anche i soccorritori della SOS Tre Valli, che hanno prestato le prime cure ai due giovani.

Entrambi hanno riportato ferite tali da richiedere il trasporto in codice giallo all’ospedale di Cittiglio, dove sono stati assistiti dal personale sanitario. Le autorità stanno ora indagando per comprendere le cause del litigio e valutare eventuali provvedimenti nei confronti dei due ragazzi.