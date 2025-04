A Ceriano Laghetto il Campionato nazionale Asi di Kick Boxing

Domenica 13 aprile, con inizio alle 10.30, la palestra di via Stra Meda a Ceriano Laghetto ospiterà il Campionato Nazionale Asi di kick boxing – Coppa Lombardia Iaksa, una delle competizioni più prestigiose del calendario sportivo nazionale nel settore degli sport da combattimento.

L’evento, organizzato dal Rambo Special Fight Club, associazione sportiva che da anni opera al centro civico Dal Pozzo di Ceriano Laghetto, sotto la guida del maestro Enrico Perego, rappresenta un’importante tappa nel circuito ufficiale della Iaksa Italia, ed è riconosciuto dall’ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane.

La manifestazione è dedicata alla memoria di Giampietro Perego, figura di riferimento nel panorama marziale italiano, ed è giunta quest’anno alla sesta edizione.

Numerosi atleti, provenienti da diverse regioni italiane, si confronteranno in una giornata che si preannuncia ricca di tecnica, fair play e passione. La Coppa Lombardia sarà inoltre una vetrina per i migliori talenti emergenti e una tappa per le qualificazioni ai campionati nazionali e internazionali.

Le sfide si susseguiranno nell’arco della giornata, sui cinque tatami che saranno allestiti all’interno della palestra comunale, con gare di cinque diverse specialità di combattimento “light”.

«Questa manifestazione raccoglie un sempre maggiore interesse nel mondo delle arti marziali e per questo ci aspettiamo anche quest’anno un afflusso importante di atleti da tutta Italia e soprattutto dalla Lombardia, anche perché nel corso della giornata verranno assegnati sei titoli di campione lombardo – spiega Enrico Perego – Sono attesi in particolare atleti giovani e giovanissimi, a partire dai 6 anni di età».

«Ancora una volta, grazie all’impegno di Rsfc, Ceriano Laghetto ospita un evento sportivo di caratura nazionale – dice il consigliere delegato allo Sport, Daniele Agazzi – Sarà una giornata di attività fisica e disciplina che coinvolge in particolare i giovani e che mi auguro possa essere anche l’occasione per avvicinare altri ragazzi all’attività sportiva».

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Ceriano Laghetto, del Coni – Comitato Regionale Lombardia Monza e Brianza, e della Regione Lombardia.