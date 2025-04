A Pasquetta “Al Posto Giusto” la grigliata è perfetta

Nel locale di via Amendola 7 a Varese una Pasquetta da passare in compagnia tra antipasti gustosi e genuini e l’imperdibile grigliata tradizionale. È consigliata la prenotazione via cellulare e Whatsapp al numero 375 8865600

Non avete ancora deciso dove passare la vostra Pasquetta in compagnia? Da Al Posto Giusto di Masnago c’è la proposta perfetta per voi.

Nel cuore di Masnago, a Varese, precisamente in via Amendola 7, il ristorante “Al Posto Giusto” propone un’offerta gastronomica capace di soddisfare anche i palati più esigenti, con un menu completo al prezzo di 35 euro.

Un viaggio tra i sapori della tradizione

Il percorso culinario si apre con una selezione di antipasti ricchi e genuini: salumi nostrani, scelti con cura tra le eccellenze del territorio, formaggi tipici, perfetti da abbinare ai salumi, il tutto accompagnato da gnocco fritto caldo, croccante e dorato

focaccia fragrante e bruschette classiche, che arricchiscono la proposta con un tocco rustico.

E poi la protagonista di Pasquetta, la grigliata mista di carne, una generosa selezione mista, servita con contorni pensati per valorizzare le diverse tipologie di carni proposte. Un classico della cucina conviviale, ideale per chi ama i sapori decisi e la cottura alla brace.

Il menu è disponibile al prezzo fisso di 35 euro, un’occasione perfetta per concedersi una giornata all’insegna del buon cibo e della convivialità. Come per il menù di Pasqua, il ristorante “Al Posto Giusto” accoglie i suoi ospiti in un ambiente curato e accogliente, dove la qualità degli ingredienti e l’attenzione al servizio sono al centro dell’esperienza. In base al meteo sarà anche possibile sfruttare l’ampio spazio esterno. È gradita la prenotazione via cellulare e Whatsapp al numero +39 375 8865600.

Un’occasione unica per trascorrere le festività in un ambiente piacevole e ricco di possibilità. Il menù de Al Posto Giusto di Masnago offre infatti anche un’ampia scelta di piatti per tutti i gusti, pizze al metro, taglieri, fritti misti, hamburger e tanto altro. Durante la settimana per chi lavora nei dintorni c’è un’offerta imperdibile per una pausa pranzo gustosa con piatti che cambiano di giorno in giorno e una grande varietà di scelta.

Info e contatti

Al Posto Giusto

Via Amendola 7, Masnago (Varese)

Sito: www.alpostogiustovarese.it

Cellulare e Whatsapp +39 375 8865600

