Busto in testa da sola, la VON punta in alto

Giornata estremamente positiva quella del 13° turno in Serie C maschile per le due squadre della nostra provincia. Vincono sia Busto sia Varese: la prima resta in testa da sola grazie al KO della Canottieri Milano, la seconda si sbarazza dell’Andrea Doria e insegue la zona altissima del torneo.

Nel testa coda di Biella, Busto batte il fanalino di coda Dynamic Sport ancora a secco di punti. Netto il successo dei ragazzi di Andrea Crespi: dopo un avvio relativamente equilibrato i bustocchi allungano nettamente nel terzo quarto di gioco e chiudono sull’8-15 contro i volenterosi biellesi. Notevole l’impatto di Gennari autore di ben 9 gol; prima rete in C per il giovane Errante.

Festa anche in casa Varese Olona Nuoto: la squadra di Osigliani supera 14-10 l’Andrea Doria e rimonta punti su Arese, battuto dalla Marina Militare (con gli spezzini che, a loro volta, restano agganciati alla VON). «Vittoria importante e ottima prestazione di squadra – spiega il coach biancorossoblu – Ora una pausa: abbiamo tre settimane per preparare la sfida con Sestri». Match che sarà una sorta di spareggio e che in caso di vittoria permetterà a Varese di arrivare alle spalle dei liguri.

Dynamic Sport – Busto Pallanuoto 8-15

(1-2; 1-3; 2-6; 4-4) Busto: Pedroni, Del Sorbo, Daverio, Errante 1, Benedetti, Dalle Grazie, Bellemo 1, Giorgetti 1, Bonati 2, Gennari 9, Robecchi 1, Peluso, Landini. All. Crespi. Varese Olona Nuoto – SG Andrea Doria 14-10

(3-3, 2-4, 5-3, 4-0). VON: Brisca 2, Drammis 2, Sonzini, Belli 2, Fioravazzi, Sciocco T., De Michele 1, Gianfranceschi, Parma 3, Oleotti, Sciocco M. 1, Cardinale 2, Pozzi, Pandolfo, All. Osigliani.

CLASSIFICA (dopo 13 giornate): BUSTO 31; Canottieri Milano 29; SG Arese 28; VARESE, Marina Militare 25; Andrea Doria 22; Sestri 11; Bocconi 10; Wp Buccinasco 9; Dynamic Sport 0.