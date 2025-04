Campo Estivo Gioca Bimbo Gallarate. Per bambini da 12 mesi a 6 anni

Nei mesi di luglio, agosto e settembre 2025, il centro Gioca Bimbo di via Tiro a Segno 5 a Gallarate, offre il

Campo estivo Gioca Bimbo

per bambini e bambine dai 12 mesi (che abbiano già frequentato un asilo nido) ai 6 anni (ultimo anno della Scuola dell’Infanzia).

Gioca Bimbo con il suo centro per l’Infanzia e la Famiglia è la scelta ideale per portare i propri figli a trascorrere un tempo di cura e di divertimento mentre mamma e papà lavorano anche nei mesi estivi.

Il campo estivo Gioca Bimbo sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 15.30 (con possibilità di prolungare fino alle 18.30 nel mese di luglio e le ore 17.00 per il mese di agosto) e con possibilità oraria part time (uscita alle ore 13.00) o full time, con frequenza giornaliera, settimanale o mensile.

I bambini e le bambine sono seguiti in piccolo gruppo (laddove possibile saranno organizzati gruppi omogenei per età nido/infanzia seguendo i loro bisogni) da personale educativo specializzato si proporranno attività creative diverse settimanalmente così da sperimentare molteplici esperienze ludiche con proposte manipolative, motorie, musicali, creative in un ambiente sicuro, naturale e all’aria aperta.

I bambini della scuola dell’infanzia sperimenteranno giochi di gruppo e cooperativi legati ciascuno ai propri interessi e inclinazioni.

Ogni settimana ci sarà una programmazione diversa, che verrà comunicata alla famiglia (attraverso gruppo wathapp) per mantenere attivo l’interesse dei partecipanti e coinvolgere tutti nell’esperienza estiva ludica).

Programma delle attività settimanali

Lunedì

Attività ludiche linguistiche (Progetto nati per Leggere)

Attività nel gruppo di appartenenza

Manipolazione

Giochi all’aperto

Martedì

Attività creative

Attività nel gruppo di appartenenza

Giochi destrutturati

Giochi all’aperto

Mercoledì

Attività musicali

Attività nel gruppo di appartenenza

Giochi d’acqua

Giochi all’aperto

Giovedì

Giochi motori e musicali

Attività nel gruppo di appartenenza

Pittura/creatività

Giochi all’aperto

Venerdì

Attività linguistiche (inglese)

Attività nel gruppo di appartenenza

Giochi di Teatralità e drammatizzazione

Giochi all’aperto

Non mancheranno durante tutta l’estate attività e giochi con l’acqua per le giornate più calde e momenti di relax come letture animate sotto i nostri amici alberi.

Esempio di giornata tipo

Accoglienza dalle 7.45 alle 9.00

9.00 – 9.30 spuntino (fornito dal centro estivo)

9.45 – 11.30 attività e gioco con programmazione settimanale

11.45 – 12.00 pranzo (fornito dal centro estivo)

13.00 attività e gioco con programmazione settimanale (per chi non riposa)

15.15 – 15.30 uscita

eventuale post (su richiesta e con un minimo di partecipanti)

La giornata includerà lo spuntino di metà mattina, il pranzo e l’acqua, il tutto fornito dal catering esterno che collabora con la struttura, che sarà incluso nella quota giornaliera/settimanale/mensile. Si terrà conto di eventuali allergie o diete che dovranno essere documentate.

L’approccio dell’outdoor e della natura ci accompagnerà verso un’estate emozionante e piena di attività esplorative che anche un giardino in città può offrire! Molteplici saranno le attività proposte; si prediligeranno materiale destrutturato, ci saranno momenti di giochi cooperativi, letture in relax e attività di giochi con l’acqua.

In caso di brutto tempo o troppo caldo si dispone di ampi spazi strutturati e organizzati per attività e giochi al coperto.

Iscrizioni e adesioni

Dal 5 giugno sarà possibile iscriversi, prendendo appuntamento in struttura con la referente, per ricevere tariffe e informazioni; per periodi oltre le 3 settimane consecutive si applicheranno tariffe agevolate.

Il pagamento del periodo scelto sarà anticipato e compreso di quota di iscrizione/assicurazione, in quanto i posto sono limitati. Il centro estivo può accogliere fino a 30 bambini.

In caso di assenza non ci saranno rimborsi. Ricordiamo che il 25 luglio saremo chiusi per il Patrono di Gallarate.

Non garantiamo la possibilità di aggiungere o modificare sotto data giorni o settimane.

Per prendere appuntamento o per ricevere maggiori informazioni si può scrivere una mail all’indirizzo g.bimboestate@libero.it, ricordate di scrivere anche un contatto telefonico così da poter essere richiamati per necessità.

E’ possibile visitare la struttura, facendone richiesta via mail, si concorderà così un girovisita.

In caso di fratelli o sorelle si prevede uno sconto da quantificare in base alla frequenza. Lo sconto fratelli non è previsto per la quota giornaliera.

Eventuali richieste di estensione dell’orario dovranno essere valutate anticipatamente e potrebbero non essere garantite.