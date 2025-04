Dentro una mongolfiera. A Materia un pomeriggio tra terra e cielo

Un’esperienza unica per chi sogna di volare, per chi ama guardare il mondo da un’altra prospettiva e per chi desidera scoprire da vicino il fascino della mongolfiera. Sabato 3 maggio, a partire dalle 16.30, Materia Spazio Libero – in Via Confalonieri 5, nella frazione di Sant’Alessandro a Castronno – apre il proprio giardino al cielo con un evento speciale organizzato in collaborazione con l’Arcadia Fly Team.

Il programma prende il via nel pomeriggio con la possibilità di osservare una vera mongolfiera da vicino. I visitatori potranno esplorarne l’interno e lasciarsi guidare in un viaggio alla scoperta del funzionamento di uno dei mezzi di volo più affascinanti e poetici che esistano. Un’occasione rara per grandi e piccoli, appassionati e curiosi, per toccare con mano la magia dell’aerostatica.

Alle ore 18.00, l’evento si sposterà all’interno dello spazio di Materia per un incontro con i piloti dell’Arcadia Fly Team. Attraverso racconti, immagini e aneddoti, i protagonisti del cielo condivideranno le emozioni del volo e le lezioni che si imparano guardando il mondo dall’alto. Un momento di narrazione e ispirazione per riflettere su cosa significhi davvero “prendere il volo”.