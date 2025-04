Design sostenibile e stampa 3D Swiss made, LATI ed eXgineering alla Milano Design Week 2025

Dopo sei mesi di ricerca e sviluppo, i progetti nati dalla collaborazione tra la Scuola specializzata superiore d’arte applicata (SSS’AA) del Centro scolastico per le industrie artistiche CSIA di Lugano e due eccellenze industriali del settore dei tecnopolimeri – LATI Industria Termoplastici SpA e eXgineering – vengono presentati al pubblico.

I complementi d’arredo modulari ideati dagli studenti verranno esposti nella prestigiosa Galleria Rossana Orlandi durante la Milano Design Week , all’interno dell’evento RoCollectible 2025, accanto ad alcuni selezionatissimi designer emergenti. Un’occasione unica per presentare agli addetti ai lavori e al grande pubblico le potenzialità dell’innovazione nei materiali applicate all’arredo in ottica di economia circolare.

L’iniziativa, avviata nel settembre 2024, ha coinvolto gli studenti del secondo anno del corso di Design di Prodotto della SSS’AA in un laboratorio tecnologico avanzato, dove creatività e competenza tecnica si sono fuse per dare vita a soluzioni d’arredo innovative. Il focus del progetto è stato l’esplorazione delle potenzialità dei polimeri termoplastici nell’arredamento indoor e outdoor attraverso un processo di stampa 3D su larga scala. Durante tutto il periodo gli studenti hanno lavorato a stretto contatto con i professionisti di eXgineering, che hanno offerto consulenza e supporto tecnico per l’uso di stampanti 3D industriali, utili per prototipare in tempo reale le proposte; e con gli esperti di LATI, concentrati principalmente sull’aspetto dello sviluppo, selezione e fornitura gratuita dei materiali da utilizzare per la stampa.

Tre sono stati i progetti selezionati per essere sviluppati e poi esposti alla Design Week: HIVE , RIVIA e NEBULA. Si tratta di complementi d’arredo modulari, esempi concreti di un design versatile e sostenibile, tutti realizzati in policarbonato riciclato rinforzato.

HIVE : un concept a moduli semi-esagonali assicurati tra loro da una pratica cinghia; si adatta a diversi usi, come sedute, scaffalature e superfici d’appoggio in composizioni flessibili.

RIVIA : un concept basato su elementi curvilinei a incastro, ideali per creare panchine, tavoli, cantinette e soluzioni di stoccaggio personalizzabili attraverso un sistema di perni di fissaggio in legno.

NEBULA : una chaise longue versatile, che si trasforma facilmente in una mensola quando viene montata a parete; è stata pensata per garantire il massimo comfort e adattabilità a qualsiasi tipo di spazio.

«Il nostro intento era quello di far capire ai ragazzi come un progetto accademico possa evolversi in un prodotto concreto per il mercato, da questa necessità è nata la collaborazione con altre due realtà insubriche così importanti come LATI e eXgineering – spiega François Croci, responsabile della formazione del corso di Design di Prodotto della SSS’AA di CSIA -. Nel caso specifico poi di questo progetto, il nostro approccio è stato volutamente tradizionale: non abbiamo utilizzato l’intelligenza artificiale, per consentire agli studenti di sviluppare in autonomia il loro pensiero progettuale e di confrontarsi con la tecnologia nel modo più diretto possibile. Hanno sperimentato un processo completo, dalla concezione all’applicazione, imparando sia a progettare, sia a misurarsi con il momento cruciale dell’esposizione dei propri lavori di fronte a un pubblico di addetti ai lavori, di giornalisti e di potenziali clienti».

«Lavorare con i ragazzi della SSS’AA è stato estremamente emozionante ed appagante: abbiamo raccolto la loro creatività e il loro entusiasmo, ma soprattutto una rara ed innata capacità di collaborare, sono stati capaci di direzionare il proprio ego contro la sfida e non contro i compagni di viaggio, che da concorrenti, diventano così alleati preziosi. É stato un piacere ed un onore poter offrire loro gli strumenti più avanzati e democratici per mettere a terra le loro idee, potendo testare in prima persona i limiti e le potenzialità del design industriale – afferma Simone Maccagnan, CEO & Founder di eXgineering -. Vedere i loro progetti esposti nel contesto d’eccellenza della Galleria Rossana Orlandi durante la Milano Design Week rappresenta il Climax del progetto, la conferma che il nostro impegno nella creazione di una rete interregionale e transfrontaliera che colleghi aziende e istituzioni formative, per sviluppare talenti e connetterli con le imprese stesse, continua a portare frutti: un passo in più verso la pace fra Regioni Europee di cui tutto il mondo ha bisogno».

«La collaborazione con gli studenti della SSS’AA, giunta al secondo anno, si è concretizzata in un lavoro di ampio respiro, che ha consentito non solo ai ragazzi di concepire e progettare oggetti di design innovativi, ma di confrontarsi con tutta la filiera del processo realizzativo, fino all’ottenimento dei primi prototipi – commenta Francesco Manarini, Product Development Manager di LATI e LATI3Dlab -. L’esperienza, anche quest’anno, ha consentito un arricchimento reciproco, reso ancora più sfidante dall’utilizzo di tecnologie di trasformazione d’avanguardia e materiali di non facile gestione, trattandosi di prodotti al 100% riciclati».

Informazioni sull’esposizione RoCollectible 2025 presso la Galleria Rossana Orlandi (via Matteo Bandello, 16, Milano):

Press Day & Private Viewing per Top Clients: 6 aprile 2025, dalle 9:00 alle 20:00

Apertura al pubblico: dal 7 al 13 aprile, dalle 9:30 alle 20:00 (eccetto mercoledì 9 aprile, con chiusura anticipata alle 19:00)