Diario nepalese 2025 – Seconda tappa: In bilico tra valli e vette

Un gruppo di 17 persone alla scoperta del Nepal, per un itinerario che li porterà da Kathmandu fino alle scuole di Bakhare, Nalidanda, Chhermading e Dikhure, oltre alla clinica Dali Sherpa a Damar, paese natale di Ngima. Un giovane del gruppo si fermerà per due mesi nell’orfanotrofio per affiancare i maestri nell’insegnamento dell’inglese.

Galleria fotografica Diario nepalese 2025 – Seconda tappa 4 di 6

In bilico tra valli e vette

Come fanno le persone a vivere in questi angoli remoti, tra montagne maestose e natura selvaggia? Uno stile di vita così lontano dal nostro, eppure così affascinante. Ecco cosa ci siamo chiesti oggi durante il lungo viaggio che ci ha portato a 2700 mt.

Stamattina ci siamo svegliati all’alba e siamo saliti su un fantastico pulmino che da Kathmandu ci ha portati fino a Tadapani. Abbiamo provato l’ebrezza della guida spericolata nepalese, attraversando villaggi isolati, strade sterrate e paesaggi mozzafiato. Lungo il percorso abbiamo vissuto l’esperienza autentica e lo spettacolo della natura dal clima caldo a bassa quota all’aria frizzante della sera in altura. Dopo 12 ore di pullman e altre 2 ore e mezza su una jeep, siamo finalmente arrivati a destinazione.

Qui ci aspettavano i ragazzi Sherpa che ci accompagneranno nel trekking: ci hanno accolti con la tipica cerimonia delle sciarpe e ci hanno preparato una cena deliziosa a base di zuppa di ortica, momo e una buonissima torta di benvenuto.

A domani, per la prossima tappa.