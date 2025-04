Diramazione Gallarate-Gattico: chiusura notturna tra A26 e Castelletto Ticino per lavori di pavimentazione

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico è prevista una chiusura temporanea al traffico per consentire interventi di rifacimento della pavimentazione. Nello specifico, dalle 22 di giovedì 10 alle 6 di venerdì 11 aprile 2025, sarà interdetto il tratto compreso tra l’allacciamento con l’autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e lo svincolo di Castelletto Ticino, in direzione della A8 Milano-Varese.

Durante l’orario dei lavori, gli utenti in transito dovranno utilizzare percorsi alternativi. Chi proviene da Gravellona Toce potrà anticipare l’uscita alla stazione di Arona, mentre chi arriva da Genova potrà uscire a Borgomanero e proseguire lungo la viabilità ordinaria, per poi rientrare sulla Diramazione Gallarate-Gattico presso la stazione di Castelletto Ticino e riprendere il proprio itinerario in direzione dell’A8.

Autostrade per l’Italia fa sapere che la situazione della viabilità sarà costantemente monitorata e che aggiornamenti in tempo reale verranno diffusi tramite diversi canali di comunicazione. Tra questi figurano le principali emittenti radiofoniche e televisive come RTL102.5, RTL102.5 Traffic, Rai Isoradio, Canale 5 e La7, oltre all’app Muovy, scaricabile gratuitamente da dispositivi Android e Apple. Informazioni dettagliate saranno disponibili anche sul sito ufficiale autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile presenti lungo la rete autostradale e mediante il circuito televisivo Infomoving nelle aree di servizio.