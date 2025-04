Donne e politica, Giorgia Serughetti ospite alla Scuola di formazione CGIL Varese

Nell’ambito della Scuola di formazione “Non è mai troppo tardi per occuparsi di cultura e politica”, promossa da CGIL Varese e Associazione 100venti, la ricercatrice Giorgia Serughetti ha tenuto una relazione dal titolo “Potere di altro genere: donne, femminismi e politica”.

Intervenuta alla Camera del Lavoro di Varese, Serughetti – filosofa politica e docente alla Bicocca – ha analizzato il ruolo delle donne nella politica contemporanea, sottolineando come la presenza femminile al vertice delle istituzioni, in Italia ed Europa, non abbia portato a un effettivo miglioramento della condizione femminile. “Un conto è la politica delle donne, un conto la politica per le donne”, ha osservato.

La studiosa ha riflettuto anche sul ruolo attuale del femminismo, definendolo un movimento plurale e ancora capace di mobilitare ampie fasce della società. Ha inoltre criticato l’appropriazione del linguaggio femminista da parte della destra politica, non accompagnata da reali politiche di emancipazione.

La Scuola CGIL proseguirà con gli interventi di personalità del mondo sindacale e accademico, tra cui Susanna Camusso, Francesca Re David e Marco Omizzolo.