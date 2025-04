Fuori strada a Golasecca, l’auto rotola giù dalla scarpata

Una donna di 61 anni è stata soccorsa dal 118 dopo che ho perso il controllo del veicolo, uscito di strada e ribaltatosi in un prato a Golasecca, lungo la strada provinciale che conduce a Somma Lombardo.

È accaduto poco prima delle 16 di oggi, mercoledì 23 aprile, sul posto sono intervenute ambulanza e automedica del 118, nonché una squadra dei vigili del fuoco.

Per fortuna la donna non ha riportato ferite gravi, è stata portata in ospedale a Gallarate dall’ambulanza dei Volontari di Angera.

Complesso il recupero del veicolo. (Le foto sono in parte inviate da lettori e in parte da Bacheca di Golasecca)

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Gallarate.