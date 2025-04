Incidente tra auto e moto su via Volta a Saronno

Incidente stradale tra auto e motociclo su via Alessandro Volta a Saronno, strada principale di accesso da Rovello Porro: è accaduto alle 12.38.

Sul posto sta intervenendo un’ambulanza della Croce Azzurra Rovellasca, oltre ai vigili urbani saronnesi.

Lo scontro è avvenuto a metà della via, vicino all’incrocio con via Carlo Marx.

Risulta soccorsa una sola persona: un ragazzo di sedici anni portato in ospedale in “codice verde”, vale a dire con ferite lievi.